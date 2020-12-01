الصليبي ينهي موسم عبدالفتاح آدم مع الرائد

المواطن - مروة نبيل

تأكد إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، عبدالفتاح آدم، بقطع في الرباط الصليبي؛ ليغيب حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي تقريبًا.

إصابة عبدالفتاح آدم:

وشارك عبدالفتاح آدم في مباراة الرائد ضد العين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغادر الملعب بعد 15 دقيقة متأثرًا بالإصابة.

وأشار حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات التي أجراها آدم اليوم على موضع إصابته أثبتت وجود قطع بالرباط الصليبي وسيجري عملية جراحية في القريب العاجل، وتمنى عودته بشكل أقوى.

وكان عبدالفتاح آدم، صاحب الـ25 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بنظام الإعارة بداية الموسم الجاري قادمًا من النصر الذي ضم النجم الريداوي، رائد الغامدي مقابل انضمام لاعبه.

الرائد في دوري محمد بن سلمان:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد العين بهدف دون رد، وسيواجه الهلال، يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في لقاء، والخسارة في مواجهتين.

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