الصين تخلق جيلًا جديدًا من الجنود الخارقين من خلال تعديل الجينات

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، جون راتكليف، إن الصين تخلق جيلًا جديدًا من الجنود الخارقين وذلك باستخدام تقنية تعديل الجينات لجعلهم أقوى وأشد.

Director of National Intelligence John Ratcliffe says that the Chinese Communist Party’s military expansion has been so aggressive that they are engaging in “gene editing” to make their soldiers “stronger and more powerful.” pic.twitter.com/V8Bt4kvyHd

