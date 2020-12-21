العالمي يُصالح جماهيره ويُنهي مباراة النصر والباطن بثنائية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نجوم العالمي من مصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز في مباراة النصر والباطن التي انتهت قبل قليل بفوز النصر بنتيجة 2-1 وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة النصر والباطن

وغلب على أداء الفريقين في الشوط الأول اللعب بشكل هادئ دون وجود فرص خطيرة تُذكر على مرمى الفريقين.

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