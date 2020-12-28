العتيبي والدوسري يخطفان المراكز الأولى في مفاريد الشعل والصفر على التوالي

المواطن - الرياض

أُسدل الستار اليوم الاثنين على منافسات المزاين بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، التي تختتم نهاية ديسمبر الحالي، وذلك من خلال إقامة آخر جولات “المفاريد”، وكانت للوني “الشعل” و”الصفر”.

وحقَّق نواف بن مناحي العتيبي المركزين الأول والخامس للون “الشعل”، فيما جاء معدي بن فهد الدوسري في المركز الثاني، وحلَّ محمد بن بداح الدوسري في المركز الثالث، وناصر بن فلاح السبيعي في المركز الرابع.

وفي لون “الصفر” خطف سعد بن مطلق الدوسري المركز الأول، وحقَّق زايد بن عاصي الشمري المركزين الثاني والرابع، وجاء محمد بن حمود العنزي في المركز الثالث، وحلَّ متعب بن خالد المطيري خامسًا.

وبختام أشواط المفاريد- التي استُحدثت هذا العام- تنتهي منافسات المزاين في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر الحالي، بسباقات الهجن التي تُقام على ميدان رماح، وكانت مسابقات المفاريد انطلقت أمس الأول، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 75 مفرودة في ألوان “الوضح، الحمر، الشقح، الشعل، الصفر”.

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