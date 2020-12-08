العطوي: هناك ظروف بمباراة النصر لا تستطيع التغلب عليها!

المواطن - مروة نبيل

أعرب مدرب نادي الاتفاق، خالد العطوي ،عن أسفه لتعادل فريقه ضد النصر، مشددًا على ظهور اللاعبين بمستوى مميز فنيًّا، إلا أن هناك ظروفًا أخرى لا يستطيع التغلب عليها.

العطوي يُبدي أسفه للتعادل ضد النصر

وقال مدرب الاتفاق خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “النتيجة ليست مرضية لنا، وكنا نطمح للفوز، وسنحت لنا العديد من الفرص”.

وأضاف: “كنا مميزين فنيًّا، ولكن هناك ظروف أخرى خلال المباراة لا تستطيع التغلب عليها، أعتقد أن الجميع شاهد ما حدث من جماهير ومسؤولين ومقيمين، وعلينا أن نتقبل ما حدث ونتعايش معه ونتعلم منه”.

وواصل خالد العطوي تصريحاته قائلًا: “أنا راض بشكل كامل عن أداء فريقي، ونعتذر لجميع الاتفاقيين على الخروج بالتعادل وليس الفوز، ولكن الحمد لله على قضاء الله وقدره”.

وبشأن نقاشه مع فيتوريا، قال: “نقاشات طبيعية ولا توجد مشكلة، ولم يحدث أي شيء عقب المباراة، وكلنا أحبة وأخوة وسنظل كذلك.. ما يقدمه النصر حاليًا لا يعكس قيمته ومستواه الحقيقي، وهو فريق كبير ونحن كذلك، وحينما نواجه فرقًا مميزة، لابد أن نظهر تميزنا”.

واختتم خالد العطوي تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “حاولنا وسعينا للفوز، ولكن الظروف التي حدثت خلال مجريات المباراة، علينا التعلم منها والتعايش معها، ويجب على غيرنا أن يصلحها”.

النصر يفلت من الهزيمة:

وانتهت مباراة النصر ضد الاتفاق التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث سجل العالمي هدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت القاتل من اللقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع النصر رصيده إلى 4 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى 8 نقاط في المركز الـ12.

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