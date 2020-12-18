العنزي يؤكد حصوله على مستحقاته من نجران

المواطن - مروة نبيل

حسم وسيط اللاعبين، فواز بن هزاع العنزي الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن خصم نقاط من نادي نجران بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

العنزي يؤكد تسديد نجران لمستحقاته:

وأكد العنزي خلال تصريحاته لـ”الرياضية”، أنه تسلم المبلغ المخصص له من إدارة نادي نجران، مبديًا في الوقت ذاته استغرابه من عدم معرفة غرفة فض المنازعات بذلك أو عدم تبليغهم بهذا الأمر.

وتابع وسيط اللاعبين تصريحاته قائلًا: “تلقيت في وقت سابق، مكالمة من أحد مسؤولي نادي نجران، من أجل طلب رقم حسابي البنكي، وتم وضع المبلغ الذي أقرته لجنة فض المنازعات بنكيًّا، في شهر أغسطس الماضي”.

وشدد على أن المبلغ المنصوص عليه من جانب غرفة المنازعات قد حصل عليه بشكل صحيح، إلا أنه أبدى استغرابه من عدم معرفة لجنة الانضباط، وتساءل هل يجب أن يبلغهم بحصوله على المبالغ أم إدارة نجران من يجب عليها القيام بذلك؟!

ولفت وسيط اللاعبين إلى أنه حصل على حقه المالي المنصوص عليه قانونًا من جانب غرفة المنازعات، لذلك فإن الحكم الصادر ضد النادي في هذا الشأن غير مفهوم بالنسبة له.

الانضباط تُعاقب الأندية:

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت خصم 3 نقاط من رصيد نجران بعد مرور 30 يومًا من هذا القرار وعدد تنفيذه خلال هذه الفترة، لامتناعهم عن تنفيذ قرار فض المنازعات لصالح وسيط اللاعبين فواز بن هزاع العنزي.

كما أعلنت لجنة الانضباط عن العديد من القرارات ضد أكثر من نادٍ بالخصم من رصيدهم هذا الموسم، ومنهم؛ الرائد، الوحدة والعروبة وغيرهم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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