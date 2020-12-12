العويس يُحذر الهلال والاتحاد والشباب بعد الفوز على النصر

المواطن - محمد سمعه

وجه الحارس محمد العويس، حارس الأهلي، بعد الفوز على النصر، رسالة إلى أندية الهلال والشباب والاتحاد حول المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي 2020/ 2021.

وتحدث العويس للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “الأهلي وصل للوصافة وسينافس بقوة في الدوري، وأتمنى الاستمرار على هذا المنوال، وسنسعى للفوز بمزيد من النقاط في المباريات المقبلة”.

النصر أحرج الأهلي:

وأضاف العويس: “العالمي أحرجنا في الكثير من أوقات المباراة، ولكن أحمد الله على الفوز، وكثرة الإصابات وفترة جائحة كورونا أثرت على الفريق بالسلب، واللاعب منا يذهب إلى العيادة ويحتاج 14 يومًا للتأهيل، وهذا جعلنا نعاني كثيرًا”.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 16 نقطة بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد النصر عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر، ليتلقى العالمي الهزيمة السادسة له في الدوري.

الهلال في الصدارة:

ويتواجد الهلال في صدارة دوري المحترفين حاليًّا برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الراقي الوصافة برصيد 16 نقطة، والشباب بالمركز الثالث برصيد 15 نقطة، أما الاتحاد ففي المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

شارك الخبر