العين والقادسية يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة العين والقادسية في افتتاح الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل العين والقادسية

وبدأت مباراة العين والقادسية المقامة على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة بشكل سريع، وسط محاولات من لاعبي الفريقين لهز الشباك مبكرًا، إلا أن التعادل السلبي ظل مخيمًا حتى الدقيقة 36.

ونجح باستوس في تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق القدساوي من كرة رأسية مميزة، ونجح حسن العمري في إحراز التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مرور دقيقتين فقط، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1/1.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد القادسية في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

شارك الخبر