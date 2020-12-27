العين يُسقط التعاون بهدف في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة العين والتعاون قبل قليل، بخسارة سكري القصيم بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة التعاون والعين

ونجح اللاعب خوانبي أنور في إحراز الهدف الوحيد لفريق العين بالدقيقة السادسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم العين بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، لم ينجح سكري القصيم في العودة حيث ظل العين محافظًا على تقدمه، حتى انتهت المباراة بفوز الفريق العيناوي بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

وأصبح رصيد العين بعد الفوز 10 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد سكري القصيم عند 14 نقطة في المركز السادس.

وكانت المباراة بين الفريقين أُقيمت على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

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