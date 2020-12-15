الغذاء والدواء الأمريكية: لقاح موديرنا آمن وفعال

المواطن - متابعة

أعلنت هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الـ”FDA” أن لقاح موديرنا آمن وفعال بنسبة 94%، مما يعني أنه قد يصبح اللقاح الثاني لفيروس كورونا المسموح به في الولايات المتحدة.

وأشارت الهيئة في تقرير أصدرته قبل يومين من اجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات التي ستنظر في الترخيص العاجل للقاح إلى أن النتائج وبيانات السلامة تلبي التوصيات والتعليمات المتعلقة بالترخيص الطارئ للقاحات كورونا.

وأكدت أن موديرنا قدمت من المعلومات ما يكفي لبيان فعالية اللقاح، والذي تصل فيه نسبة الفعالية إلى 94.1%، بعد إجراء تجربة شملت 30 ألف شخص، كاشفة أن الآثار الجانبية تضمنت الحمى والصداع وآلام العضلات والمفاصل.

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