الغرامة تنتظر عبدالرزاق حمدالله

المواطن - مروة نبيل

رفض المغربي عبدالرزاق حمدالله إجراء المقابلة الإعلامية “فلاش إنتر فيو”، بعد مباراة فريقه النصر ضد الاتفاق، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

تغريم عبدالرزاق حمدالله:

ومن المقرر أن توقع لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة على عبدالرزاق حمدالله نظرًا لمخالفته اللائحة، حيث لا يحق للاعب الامتناع عن الحضور إلى المنطقة الإعلامية لإجراء مقابلة بعد المباراة.

وكان المهاجم المغربي حمدالله قد أهدر ركلة جزاء ضد الاتفاق مع بداية أحداث الشوط الثاني، قبل أن يحرز أخرى في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نقطة غالية.

النصر يقتنص تعادلًا قاتلًا:

وانتهت مباراة النصر ضد الاتفاق التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث سجل العالمي هدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت القاتل من اللقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع النصر رصيده إلى 4 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى 8 نقاط في المركز الـ12.

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