الفتح يختتم استعداداته لمواجهة الهلال

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بقيادة المدير الفني يانييك فيريرا، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة نظيره الهلال.

الفتح يختتم استعداداته

وأدى الفريق الأول لكرة القدم تحضيراته على ملعبه بالأحساء، وسط روح معنوية مرتفعة من الجميع، واعتمد فيريرا على تطبيق تمارين تنوعت بين اللياقية والتكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوم إلى العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال، مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بشكل جيد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مواجهة والخسارة في أخرى.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 13 نقطة، ولكنه خاض مباراة أقل من الشباب متصدر الترتيب بـ14 نقطة.

شارك الخبر