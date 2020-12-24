الفراج يُبرر سبب عدم طلب الهلال حكمًا أجنبيًا لـ كلاسيكو دوري محمد بن سلمان ؟

المواطن - محمد سمعه

برر الإعلامي الرياضي وليد الفراج سبب عدم طلب نادي الهلال حكامًا أجانب لمباراته ضد نادي الاتحاد المقرر إقامتها بعد غد السبت بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب عدم طلب الهلال لحكام أجانب

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: ” “لا لا لا السالفة صارت متلازمة، البعض يطالبون بحكم أجنبي لمباريات فريق معين، أقول لهم إن الحدود مغلقة وهناك تجدد للجائحة في العالم، يقولون: كان لازم يطلبون من بدري”.

“هناك كارثة ثقافية وتعليمية في بعض زوايا إعلامنا الرياضي، مش مهم تتعصب برأيك، هو رأيك لكن قل شيئًا مترابطًا على الأقل”.

طلب حكام أجانب يكون قبل موعد المباراة بـ 16 يومًا

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر تعميمًا بالفترة الماضية، نص فيه على أن الفريق الذي يطلب حكامًا أجانب لمباراته المقبلة في دوري المحترفين عليه أن يُرسل طلبًا قبل موعد المباراة بـ 16 يومًا، مع تحمل النادي الذي تقدم بالطلب تكاليف الطاقم الأجنبي.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل أثار الجدل أمس الأربعاء في “تويتر” بعدما ذكر أنه مندهش من عدم طلب الهلال لحكام أجانب في مباراته ضد نادي الاتحاد.

شارك الخبر