الفريح للنصراويين: يجب سحب الثقة من اتحاد الكرة أو الانسحاب!

المواطن - مروة نبيل

وجه الإعلامي عبدالرحمن الفريح رسالة إلى النصراويين والأندية المتضررة من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات المحلية خلال الفترة الأخيرة.

رسالة الفريح للنصراويين والأندية المتضررة:

وقال: “على النصراويين والمتضررين من الأندية قيادة تكتل من خلاله يتم سحب الثقة من اتحاد الكرة حسب اللوائح والأنظمة أما السكوت واتخاذ موقف المتفرّج أمام مهازل الفار والإخراج والحكام فهذا الأمر لن يغيّر شيء وسوف تستمر وتتكرر الأخطاء!!”.

وتابع عبدالرحمن الفريح عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إذا تخافون تتكتلون انسحبوا من المنافسة.. وبلاش وجع رأس!!”.

وجاءت تغريدة الفريح بعد اتهامات النصر بأن الفريق الأول لكرة القدم خسر العديد من المباريات هذا الموسم، بسبب الأخطاء التحكيمية، والتي كان آخرها نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال.

تراجع العالمي هذا الموسم:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد نظيره الهلال على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

على الجانب الآخر، يُعاني العالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر 4 مباريات، وكان آخرها ضد الهلال أيضًا في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط.

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