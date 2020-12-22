الفوز شعار مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 4 مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت جميعها بالفوز.

مباريات اليوم:

وانطلقت مباريات اليوم بمواجهة ضمك ضد أبها التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ونجح الفريق الضمكاوي في تحقيق فوز بالوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الـ15، فيما تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز الـ12.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ ونجح في تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بثلاثية دون رد؛ سجلها نعيم سليتي، فيليب كيش ووليد أزارو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز السابع.

ومنحت النيران الصديقة في مباريات اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نقاط مباراة العين التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة إلى 12 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد العين عند 7 نقاط في المركز الـ14.

الأهلي ضد الفتح:

وفي ختام مباريات اليوم، لعب الأهلي ضد الفتح على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتمكن الراقي من تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله السوري عمر السومة في الشوط الثاني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند 10 نقاط في المركز الـ13.

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