الفوز شعار مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 5 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت جميعها بتحقيق الفوز.

مباريات اليوم:

وانطلقت مباريات اليوم بمواجهة أبها ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ونجح فرسان مكة في تحقيق فوز هام بهدف دون رد، سجله أحمد عبده في الدقيقة 40.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في الفوز على نظيره التعاون بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، وأحرز الهدف خواني أنور في الدقيقة 16.

وتمكن الفتح من تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، حيث تألق النموذجي في الشوط الأول وسجل ثلاثية، قبل أن يستقبل هدفين بالشوط الثاني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الرائد ضد الأهلي:

وفي أبرز مباريات اليوم، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد الأهلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وانتهت المباراة بتحقيق الراقي لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 11 نقطة في المركز الـ12.

القادسية ضد الاتفاق:

واُختتمت مباريات اليوم بمواجهة القادسية ضد الاتفاق التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ونجح فارس الدهناء في الفوز بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز العاشر.

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