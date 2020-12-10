الفيديو.. الشثري يوضح حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة

المواطن - الرياض
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة.
#برنامج_فتاوى | هل سنة الفجر تقضى بعد صلاة الفريضة؟.
معالي الشيخ سعد الشثري – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب.#قناة_السعودية pic.twitter.com/7JCS5FNZvC
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 9, 2020
وقال الشيخ الشثري، خلال حواره عبر برنامج “فتاوي”: “إذا دخل الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن لو قدر أن الإنسان لم يتمكن من أداء سنة الفجر قبلها فلا بأس على الصحيح أن يصلي سنة الفجر بعد الفريضة”.
وأضاف: “سنة الفجر فيها أجر عظيم وثواب جزيل، وكان النبي صلي الله عليه وسلم لا يتركها سفرًا ولا حضرًا”.
واستشهد الشيخ سعد الشثري بالحديث النبوي: “صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل”، كما استشهد أيضًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها”.