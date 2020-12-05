الفيصلي يرتضي بالتعادل مع العين

المواطن - محمد سمعه

ارتضى الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، بالتعادل الإيجابي مع نادي العين بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الفيصلي والعين:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من عنابي سدير الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب رفائييل سيلفا بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم عنابي سدير بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، كثف نادي العين من محاولاته حتى تمكن اللاعب أمادو موتاري من إحراز هدف التعادل للفريق العيناوي بالدقيقة الرابعة والخمسين.

ولم يحدث أي جديد في المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفيصلي والعين.

جدير بالذكر أن عنابي سدير أصبح رصيده بعد التعادل 10 نقاط بالمركز السادس، بينما أصبح رصيد نادي العين سبع نقاط بالمركز العاشر.

وكان ضمك انتصر على الأهلي بنتيجة 4/ 3 اليوم في الجولة السابعة، بينما تعادل الباطن مع فريق التعاون بهدف لكل فريق.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري المحترفين برصيد 16 نقطة.

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