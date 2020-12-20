القادسية يستهدف الفوز الأول ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة القادسية ضد الهلال، المقرر إقامتها مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

القادسية ضد الهلال:

ويلعب القادسية ضد الهلال عند الساعة 5:30 مساء، في إطار مواجهات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستُقام على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

وتُعد مباراة الغد رقم 15 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح الفريق القدساوي في تحقيق الفوز بأي مواجهة، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الفوز 11 مرة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

دوري محمد بن سلمان:

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد والفيصلي أصحاب المركزين الرابع والخامس.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

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