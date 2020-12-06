القادسية يلحق الهزيمة الأولى بـ الشباب

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة القادسية ضد الشباب التي أُقيمت على مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق القدساوي بهدفين مقابل هدف.

القادسية ضد الشباب

وبدأت مباراة القادسية ضد الشباب بشكل سريع، وسط ضغط من الليوث، ونجح ماكيتي ديوب في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 20 بعد تلقيه تمريرة مميزة؛ ليحولها برأسه ويهز الشباك.

ونجح الكولومبي دانليو أسبريا في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 41، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ومرت الدقائق المتبقية دون خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

أندريا يهز الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق القدساوي، ونجح كارلوس أندريا في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 66، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس المرمى، وضغط الشباب بعد الهدف بحثًا عن التعديل.

واستمرت محاولات الليوث وسط دفاع قوي من الفريق القدساوي، لتنتهي مباراة القادسية ضد الشباب بفوز أصحاب الأرض، ليلحق الهزيمة الأولى بالفريق الشبابي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ورفع الفريق القدساوي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند 14 نقطة في المركز الثاني.

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