القبض على حداد سرق وقتل 26 امرأةً عجوزًا

المواطن - متابعة

ألقت الشرطة الروسية القبض على رجل يشتبه في أنه سرق وقتل 26 امرأةً عجوزًا في الفترة بين عامي 2011 و2012.

واشتهر السفاح باسم “مهووس الفولغا”، نسبة إلى نهر الفولغا، إذ ارتكب جرائمه في مناطق قريبة منه، بحسب بي بي سي.

وقالت الشرطة يوم أمس الثلاثاء، إن المشتبه به يُدعى راديك تاغيروف (38 عامًا) ويعمل حدادًا، وتمت إدانته من قبل بسبب السرقة.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من المتهم أو محاميه حول الجرائم الموجهة له.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، هيئة التحقيق الفيدرالية، إن اعتقال تاغيروف جاء بعد أبحاث للطب الشرعي وتحليل للأدلة التي عُثر عليها في أماكن ارتكاب الجرائم، والتي أثبتت أن الجاني شخص واحد.

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