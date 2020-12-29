‎الرئيسية
جديد الأخبار
القبض على مواطن سرق أجهزة كمبيوتر من 3 مدارس في المدينة المنورة
بلغت قيمة المسروقات أكثر من 63 ألف ريال

القبض على مواطن سرق أجهزة كمبيوتر من 3 مدارس في المدينة المنورة

2020/12/29
الساعة 11:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
135
1
طباعة
القبض على مواطن سرق أجهزة كمبيوتر من 3 مدارس في المدينة المنورة
المواطن - المدينة المنورة

تمكنت الأجهزة الأمنية في شرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، إثر تورطه في سرقة أجهزة كمبيوتر وشاشات تلفزيونية من 3 مدارس.

وبحسب ما ذكر مقطع فيديو منشور على سناب الداخلية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة المسروقات أكثر من 63 ألف ريال، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق المواطن لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 


ذات صلة :
  • البابطين توافق على توزيع 42,63 مليون ريال أرباحًا للمساهمين
    •
  • مسؤول أمريكي يحذر: إيران تحضر لهجمات معقدة في العراق
    •
  • حساب المواطن يوضح شرطًا لتحديث البيانات
    •
  • كهوف الخفافيش الصينية تكشف أسرارًا عن كورونا
    •

    ‎تعليق واحد

    1. عمر محمد

      ترك الشباب بدون توفير فرص وظيفية لهم يجعلهم رهينة للعطالة والفراغ ويدخلهم في دوامة المخدرات والتعاطي والترويج وكل الجرائم الممكنة ولذلك ينبغي على المسئولين النظر لإيجاد حلول سريعة لإستيعاب الخريجين بسوق العمل فهناك مئات من خريجي المدارس والجامعات والبعثات المؤهلين إلا أنهم للأسف عرضة لكل ما سبق نتيجة الفراغ ولابد لنا من الأأخذ بالإعتبار أن ليس كل منا ولد وفي فمه ملعقة ذهب ولديه رأس مال حتى يستطيع تأسيس مشروع تجاري يتكسب منه حتى المشاريع التجارية أصطدم المواطن ببيروقراطية الجهات المسئولة فيُرهق المواطن بالرسوم والطلبات بحيث لا يستطيع إكمال إفتتاح المشروع الحلم.

      ‎رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :