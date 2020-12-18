القبض على وافدين بالرياض سرقا أجزاء من سيارات يتم إصلاحها في مركز صيانة

المواطن - الرياض
قبضت الجهات المختصة في شرطة الرياض على وافدين سرقا أجزاء من سيارات يتم إصلاحها في أحد مراكز صيانة السيارات بمنطقة الرياض.
وقالت الشرطة عبر سناب الداخلية: إن هذا جاء بعد تداول فيديو يتعلق بقيام وافدين في أحد مراكز صيانة السيارات في الرياض بسرقة أجزاء من السيارات التي يجري إصلاحها وتهريبها إلى جهة غير معلومة.
وأضافت أنه وفقًا للتحريات تمكنت الجهات المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافدين مصري الجنسية والآخر سوري الجنسية، ويتم إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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محمد بن سعود الصرامي
التشليخ في الحاير وساحة معارض الشفاء ملىء بمخالفي الاقامه وكذلك مدخل شارع المعارض، ومن امن العقوبة اساء الادب فاين حملات الجوازات
زائر
لابدمن تطبيق عقاب صارم حتايكونوعبره لعيرهم وتسفيرهم ووضعهم في خانت الحضر من دخول للبلاد