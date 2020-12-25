القبض على 3 أشخاص في الرياض امتهنوا تزوير التقارير الطبية وبيعها

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض الإطاحة بثلاثة أشخاص امتهنوا تزوير التقارير الطبية وبيعها.

وصرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بثلاثة أشخاص (مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية / في العقدين الثاني والثالث العمر)، وذلك لامتهانهم تزوير التقارير الطبية والإعلان عن بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذين من وحدة سكنيةٍ بحي العزيزية جنوب مدينة الرياض معملاً لارتكاب جرائمهم، وضبط بداخلها تقارير طبيةٍ ومطبوعات مزورة، وجهاز حاسب آلي وطابعة وأدواتٍ ومعدات تستخدم لغرض التزوير، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، وحصولهم على مبالغ مالية تجاوزت (100,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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