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القبض على 4 مقيمين ضللوا عاملات منازل في الرياض وساعدوهن على الهرب
اتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة

القبض على 4 مقيمين ضللوا عاملات منازل في الرياض وساعدوهن على الهرب

2020/12/04
الساعة 7:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 4 مقيمين ضللوا عاملات منازل في الرياض وساعدوهن على الهرب
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 مقيمين تورطوا بتضليل العاملات المنزلية ومساعدتهن على الهرب من أعمالهن.

وصَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (4) مقيمين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، تورطوا بتضليل العاملات المنزلية ومساعدتهن على الهرب من أعمالهن وإيوائهن في وحدة سكنية شرق مدينة الرياض، والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم شركة وهمية للاستقدام لتوفير العمالة المنزلية، حيث تم العثور على (7) عاملات منزلية من جنسياتٍ مختلفة في المقر المعد لإقامتهن، وعدد من الوثائق ورخص الإقامة ومبالغ مالية، وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم إلى تورطهم في قضايا بذات النمط والسلوك الإجرامي في عددٍ من المناطق، واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.


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    3 مشاراكات

    1. ابومحمدم

      هذي الأشكال حد الرعديد
      في هذه الفعله فساد كثير ومتنوع

      ‎رد

    2. علي

      لا يوجد عقوبات

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    3. تبغ

      ما راح يجيهم شي. انا ماسك اثنين مهربين الخادمه وجاي غيرهم اثنين عشان يهربونهم. وبالنهاية الشرطه حولوهم للنيابه والنيابه فكوهم

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