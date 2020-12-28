القضاء العراقي يأمر باعتقال القيادي بميليشيا حزب الله أبو علي العسكري

المواطن - متابعة

أصدر القضاء العراقي، أمس الأحد، مذكرة اعتقال بحق المسؤول الأمني باسم ميليشيا حزب الله في العراق المعروف باسم أبو علي العسكري.

وكان العسكري أصدر تصريحات هدد فيها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن قيام القوات العراقية باعتقال أحد المتهمين بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء.

ووجهت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر القضايا الإرهابية أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة بالقبض على المتهم حسين مؤنس فرج العبودي المدعو أبو علي العسكري.

وذكرت أن الاعتقال يأتي على خلفية الإرهاب.

إلى ذلك، تواصل قوات الأمن العراقية انتشارها في أحياء متفرقة من العاصمة بغداد.

وتأتي عملية الانتشار في ظل استمرار تهديد ميليشيات مسلحة بالنزول إلى الشارع، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها بإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها.

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