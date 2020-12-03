القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجل أسرع وتيرة نمو منذ 10 أشهر

المواطن - الرياض

أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر 2020، تسارع نمو الإنتاج في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط، مدفوعًا بالارتفاع الحاد في المبيعات وتحسن ثقة الشركات مع استمرار تراجع تأثير جائحة فيروس كورونا.

وبحسب الدراسة الصادرة، اليوم الخميس، ارتفع مؤشر PMI الرئيسي للسعودية التابع لمجموعة MARKIT IHS المعدل موسمياً إلى 54.7 نقطة في شهر نوفمبر 2020؛ مقابل 51 نقطة في شهر أكتوبر 2020، مشيراً إلى أقوى تحسن في الأوضاع التجارية منذ شهر يناير.

ويستمر المؤشر خلال نوفمبر2020، فوق المستوى المحايد للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يسلط الضوء على الانتعاش المستمر بعد الانكماش الاقتصادي بسبب كوفيد-19.

ومؤشر PMI الرئيسي الخاص بالسعودية التابع لمجموعة MARKIT IHS هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، بحسب العربية.

وأظهر المؤشر ارتفاع شراء مستلزمات الإنتاج، في حين عادت الوظائف إلى النمو للمرة الأولى منذ شهر يناير، في الوقت ذاته، تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة أقوى في متوسط أسعار المنتجات.

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