القوات البحرية المصرية تخمد حريق ميناء الإسكندرية

المواطن - متابعة

شاركت القوات البحرية المصرية في عملية إخماد حريق اشتعل في أحد المخازن القديمة في ميناء الإسكندرية، فيما تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحادث وتفادي عدم تكراره.

ووجه وزير المالية المصري، محمد معيط، بإجراء تحقيق عاجل في واقعة حريق أحد المخازن القديمة للبضائع العامة والمهملة بميناء الإسكندرية.

وطالب الوزير المصري بتحديد المسؤولية التأديبية، ومحاسبة أي موظف يثبت تقصيره، ومخالفته للتعليمات المقررة والإجراءات الواجبة للأمن والسلامة.

وجدد الوزير توجيهاته المشددة لمصلحة الجمارك، بسرعة الانتهاء من الإجراءات المقررة لمنع تكدس الحاويات والبضائع المهملة والراكدة بالموانئ التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات السابقة بخفض المهلة المحددة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع “المهمل” من أربعة أشهر إلى شهر واحد، حيث إن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ، وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

وكانت هيئة ميناء الإسكندرية أعلنت في بيان لها أن رجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحريق بعد اندلاعه بعشر دقائق، واستعانوا بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، مضيفًا أنه “يتم حاليًا التعامل مع الحريق بإجمالي عدد 16 سيارة إطفاء”.

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