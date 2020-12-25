الكابتن الصغير.. طفل عبقري يبلغ 7 سنوات يقود طائرة !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تمكن طفل عبقري من أوغندا من أن ينال لقب كابتن طائرة في عمر 7 سنوات فقط، وذلك بفضل معرفته الرائعة بالطائرات ومهاراته الفائقة في مجال الطيران.

ويُدعى هذا الفتى غراهام شيما، وقاد 3 مرات بالفعل طائرة من طراز سيسنا 172.

ويعشق شيما الرياضيات والعلوم، ويقول إن حلمه هو أن يصبح طيارًا ورائد فضاء وأن يسافر يومًا ما إلى المريخ، مؤكدًا على أن قدوته هو الملياردير والعالم إيلون ماسك.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال شيما: أنا أحب إيلون ماسك لأنني أريد أن أتعلم منه عن الفضاء، وأن أذهب معه إلى خارج حدود السماء وأيضًا أرغب في أن أقوم بإجراء مقابلة معه.

وحصل شيما على دعوة من سفير ألمانيا في أوغندا لمقابلته.

وبدأ شغف جراهام بالطيران عندما حلقت مروحية تابعة للشرطة على ارتفاع منخفض جدًا على الأرض لدرجة أنها حطمت سطح منزل جدته، ووقع الحادث في ضواحي العاصمة الأوغندية كمبالا بينما كان يلعب في الخارج.

وأثار هذا الحادث شيئًا في ذهن الطفل العبقري، لكنه لم يستطع أن يشبع فضوله من الدروس المدرسية، كما كانت أسئلته تفوق علم والديه، لذلك ركز على مذاكرة نظرية الطيران ومشاهدة مقاطع فيديو حول الطيران والفضاء عبر الإنترنت.

ولاحظت الأم اهتمام ابنها وبراعته، فاتصلت بأكاديمية طيران محلية وبدأ دروسًا في المنزل حول أجزاء الطائرات ومفردات الطيران، وبعد خمسة أشهر، شعر غراهام بسعادة غامرة لبدء دروس الطيران، وقال عن رحلته الأولى: شعرت وكأنني طائر يحلق.

وعندما طلب منه مدربه في مطار عنتيبي الدولي في أوغندا، أن يشرح كيف تعمل المحركات على طائرة بومباردييه CRJ9000 المتوقفة على مدرج المطار، أجاب شيما بكل ثقة وبشكل لا تشوبه شائبة، ومنذ ذلك الحين، طار ثلاث مرات كمساعد طيار.

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