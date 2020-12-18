الكشف عن مدة غياب أيمن يحيى

المواطن - محمد سمعه

تعرض النجم الشاب أيمن يحيى لاعب نادي النصر للإصابة في مباراة الرائد في ثمن نهائي كأس الملك، حيث لم يستكمل المباراة التي شهدت فوز أصفر العاصمة بنتيجة هدفين دون رد.

أيمن يحيى يغيب عن مباراتين لـ النصر

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن يحيى تعرض للإصابة على مستوى عضلات البطن، حيث سيغيب عن العالمي لمدة 14 يومًا، وبالتالي لن يكون متواجدًا في مباراتي الباطن وضمك في الجولتين الـ9 والـ10 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أرقام اللاعب مع النصر بآخر 5 مباريات

وفي آخر 5 مباريات لـ أيمن يحيى مع العالمي نجح في إحراز 4 أهداف وصنع هدفًا، مما يدل على تطور أداء اللاعب هجوميًّا مع أصفر العاصمة.

يذكر أن يحيى كان سجل هدفًا لـ النصر في شباك الهلال في نهائي كأس الملك موسم 2019/2020 يوم 28 نوفمبر الماضي.

وكان النصر هزم نادي الرائد بنتيجة هدفين دون رد ليصعد لمواجهة العين في دور الثمانية بكأس الملك.

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