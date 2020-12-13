الكويت تسجل 174 حالة كورونا جديدة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الأحد تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146218 حالة.

ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة لغاية يوم أمس السبت 911 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 62 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3213 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 3679 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1180662 فحصًا.

وجدد الدعوة إلى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية للوزارة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 269 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142094 حالة.

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