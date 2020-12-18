الكويت تعلن إحباط عملية إدخال مخدرات وأسلحة بالتعاون مع المملكة

أعلنت الكويت عن إحباط عملية لإدخال المخدرات والأسلحة إلى البلاد بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية في بيان لها: “أشرف وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح يرافقه وكيل الوزارة الفريق عصام النهام على فض أحراز محاولة تهريب نحو مليوني حبة من المؤثرات العقلية نوع (كبتاغون) بالإضافة إلى تسعة أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مقطورة شاحنة”.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الضبطية تأتي ضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (المكافحة الدولية) والأشقاء بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأوضحت أنه أثناء نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (المكافحة الدولية) بقطاع الأمن الجنائي وبالتنسيق مع الأشقاء بالسعودية في البحث والتحري عن مروجي ومهربي المخدرات دلت التحريات أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (كبتاغون) داخل مقطورة شاحنة نقل بضائع في بر منطقة الوفرة.

وأضافت أنه بعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة تم مراقبة الشاحنة وأثناء نقلها من الوفرة إلى مخيم في بر منطقة ضاحية (صباح الأحمد) تم ضبط الشاحنة ومتهمين.

وبينت أنه بتفتيش الشاحنة تم العثور على نحو مليوني حبة من المؤثرات العقلية نوع (كبتاغون) بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر مخبأة داخل المقطورة.

وأشارت إلى أنه بمواجهة المتهمين اعترفا بجلب كمية الحبوب المخدرة إلى البلاد وتخزينها لحين تهريبها إلى دولة مجاورة وعليه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وجارٍ ضبط المتهم الثالث.

ونقل البيان عن وزير الداخلية أنه توجه بالشكر والتقدير لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات مروجي المخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع.

وأشاد الوزير بقدرة رجال الأمن على التصدي لمثل هذه الأساليب المبتكرة في محاولات التهريب داعيا إلى المزيد من التحريات لمعرفة ما إذا كان هناك متهمون آخرون.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى جهاز الشرطة في وزارة الداخلية السعودية وعلى رأسهم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية.

وذكر البيان أن الشيخ ثامر العلي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين لمكافحة آفة المخدرات والتصدي لمهربيها ومروجيها.

من جهته أشاد الفريق النهام وفق البيان بجهود رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حماية المجتمع والوقوف بكل حزم أمام مروجي هذه الآفة، مشيدًا بهذا التعاون الكويتي السعودي المشترك.