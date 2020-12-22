الكويت تفتح جميع المنافذ لمدة يوم لدخول العالقين في الخارج

المواطن - متابعة

قررت الكويت فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لاستقبال المواطنين العالقين في الخارج؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم رصدها في عدة دول.

وقررت الكويت يوم أمس إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري حتى أول يناير المقبل.

وأشار مركز التواصل الحكومي إلى أنه سيتم تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، وإغلاق المنافذ الحدودية البرية، والبحرية، اعتبارًا من الساعة الـ11 من مساء يوم 21-11-2020، وحتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021.

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