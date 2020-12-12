الليرة التركية تواصل هبوطها مع ترقب عقوبات جديدة

المواطن - متابعة

واصلت الليرة التركية تراجعها، اليوم الجمعة، بعد أن قالت مصادر: إن الولايات المتحدة تتأهب لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس-400)، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تدهور العلاقات بين عضوي حلف شمال الأطلسي.

وسجلت الليرة 7.900 مقابل الدولار الأمريكي، لتنخفض من إغلاق أمس الخميس عند 7.89. وهوت الليرة نحو 25% منذ بداية العام الجاري لكنها تعافت من مستويات قياسية متدنية عند 8.58 الشهر الماضي، بعد أن جرت تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مناشدته للمستثمرين بالمجيء لتركيا بعد الهبوط الحاد لليرة، بحسب “العربية”.

العجز تقلص:

وقال البنك المركزي التركي اليوم الجمعة: إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد تقلص في أكتوبر إلى 273 مليون دولار.

وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية في سبتمبر 2.559 مليار دولار.

وفي 2019، سجل فائض ميزان المعاملات الجارية لتركيا 1.674 مليار دولار.

عقوبات وشيكة:

وقالت مصادر: إن الخطوة الأمريكية من المرجح أن تثير غضب أنقرة، وقد تُعلن في وقت قريب ربما اليوم الجمعة، وتستهدف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وهبطت الليرة إلى 7.9290 مساء أمس الخميس، بعد أن ذكرت رويترز أن العقوبات وشيكة.

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