المارد الأحمر يحسم مباراة الأهلي ضد الاتحاد برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الأهلي ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بتحقيق المارد الأحمر لفوز كبير برباعية دون رد.

الأهلي ضد الاتحاد:

وبدأت المباراة التي أٌقيمت على ملعب “الأهلي وي السلام” بشكل سريع، وهدد الفريق السكندري مرمى المارد الأحمر، إلا أن حارس مرماه محمد الشناوي، تألق بشكل لافت وحافظ على نظافة شباكه.

وسيطر أصحاب الأرض على وسط الملعب، قبل أن ينجح محمود عبدالمنعم كهربا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 17 عن طريق لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا، بعد تلقيه تمريرة مميزة من طاهر محمد طاهر.

وأهدر كهربا فرصة أخرى، قبل أن يضيع محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثانٍ، وتعرض طاهر محمد طاهر لإصابة، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 31، ويُشارك حسين الشحات بدلًا منه، وينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الاتحاد بتقدم المارد الأحمر.

الأهلي ينتفض في الشوط الثاني:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أنقذ محمد الشناوي مرماه من هدف مؤكد من رزاق سيسيه، قبل أن يهز حسين الشحات الشباك عند الدقيقة 48، بعد تلقيه تمريرة رائعة من علي معلول، وأهدر محمد شريف فرصة مؤكدة.

ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 60، مستغلًّا خطأ دفاعيًّا، واستمرت محاولات الفريقين، قبل أن يتمكن أكرم توفيق من إحراز الهدف الرابع عند الدقيقة 85 بعد تمريرة من معلول، لتنتهي مباراة الأهلي ضد الاتحاد بفوز المارد الأحمر برباعية.

وبعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم، رفع المارد الأحمر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، فيما تجمد رصيد الفريق السكندري عند 4 نقاط في المركز الخامس.

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