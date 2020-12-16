المباحث العامة على أرض الصياهد.. عرض صواريخ وأحزمة وتوعية الجمهور حول 990

المواطن - محمد عامر - تصوير : خالد الحمودي - هاشم القرني

على بعد 120 كيلو مترًا شرقي العاصمة الرياض، وتحديدًا على الرمال الحمراء لـ”الصياهد الجنوبية” التي كانت نقطة تجمع لجيوش الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- في مسيرة توحيد البلاد، وبسط نفوذ الأمن والأمان، ومرور قوافل الحجاج والتجار، وانطلاقًا من هذا العمق التاريخي ذي الدلالة الوطنية، حرصت المباحث العامة التابعة لرئاسة أمن الدولة أن تفتح أبوابها لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للاطلاع على الإدارات المرتبطة بها والمنجزات، فضلًا عن إقامة العديد من العروض والفعاليات وتقديم الجوائز، والتي من أبرزها أجهزة هواتف محمولة عبر سحوبات تقام يومَي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

“المواطن” وقفت عبر وفد قام بزيارة جناح المباحث العامة على أركان المعرض وما يحتويه، حيث استقبلت إدارة الجناح وفد صحيفة “المواطن” برئاسة رئيس التحرير الأستاذ محمد الشهري، مثمّنين المبادرة والشراكة ما بين الإعلام والقطاعات الأمنية في إبراز المنجزات والتحولات التي يشهدها القطاع الأمني وتعزيز الجوانب التوعوية للمجتمع.

واطلع الوفد على ما يحتويه الجناح الذي ركز في فكرته ومضمونه على إثراء الزائر بالمعلومات فيما يختص بالقضايا التي تستهدف أمن الدولة ومجتمعها بمفهومه الشامل.

مستشفيات الأمن المركزي :

في ركن مستشفيات الأمن المركزي تبرز المباحث العامة الاهتمام بالجوانب الصحية للنزلاء وتقديم الرعاية الصحية لهم من خلال خمسة مستشفيات رئيسية متوزعة على خمس مناطق تشمل: الحاير بالرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها بسعة 225 سريرًا، فضلًا عن وجود 6 مراكز طبية والتي يتم من خلالها تقديم الرعاية الأولية، بالإضافة إلى وجود 10 عيادات تخصصية وخدمات طبية مساندة من خلال أقسام الأشعة والمختبر والرعاية الصيدلانية والتغذية والعلاج الطبيعي واضطرابات النوم.

وتقدم تلك المستشفيات والمراكز الطبية خدمات الفحص الطبي الشامل والفحص النفسي والتصنيف الطبي وبرامج للتأهيل النفسي، وتشير إحصائيات العام 2019- 2020 إلى إجراء 466 عملية جراحية و537 غسيلًا للكلى و123 عملية منظار.

ركن مركز محمد نايف للمناصحة والرعاية :

ينطلق المركز باعتباره مؤسسة إصلاحية تُعنى بإعادة التأهيل الفكري وفق طرق علمية منهجية متخصصة تستند إلى الشريعة الإسلامية والمبادئ الإنسانية من خلال لجان عمل استشارية فيما يتضمن خمسة فروع مستقلة في مناطق المملكة.

المركز انطلق في 1425هـ بمسمى لجان المناصحة ووصولًا إلى تحويله عام 1431هـ إلى إدارة عامة حيث يقوم بإعادة التأهيل لمدة ثلاثة أشهر قابلة للزيادة من خلال 3 عمليات إستراتيجية للعمل وهي: المناصحة- التأهيل- الرعاية.

وتقوم الخطة الإستراتيجية للمركز وفق حديث القائمين على ركنه في الجناح على ثمانية مرتكزات أساسية شكلت الإطار العام الذي تم من خلاله بناؤها، وأيضًا يتم من خلاله التنفيذ والتحسين، وتتمثل في الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، المواجهة الفكرية للتطرف، صيانة الأمن الوطني، التكامل المجتمعي، التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، التواكب مع المتغيرات، عودة المستفيدين للحياة الطبيعية، تعزيز المواجهة الدولية لظاهرة الإرهاب.

إدارة أمن المطارات :

في هذا الركن تظهر الجاهزية العالية بأحدث التقنيات للتصدي لكل ما يهدد أمن وسلامة المواطنين من خلال إحباط محاولات التهريب التي قد يحاول البعض تمريرها، سواء كانت سوائل ممنوعة أو محاولات التهريب عبر الأحذية وغيرها، فيما يستعرض الركن المخصص لأمن المطارات نماذج من العينات التي تم ضبطها وكيفية استخدام الطرق في محاولات التحايل.

إدارة المتفجرات :

يستعرض ركن إدارة المتفجرات عينات حية من المتفجرات التي تم إحباطها في العمليات الإرهابية بالإضافة إلى طرق تصنيعها، فضلًا عن استعراض نماذج من الأسلحة التي عمد على استخدامها الإرهابيون في السعودية.

ويبرز في الجناح عرض صاروخ سام 7 ومنصة إطلاق قذائف الـ RPG والتي حاول الإرهابيون من خلالها إلى استهداف العديد من المقرات الأمنية والعسكرية، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل في معظم المواجهات مع رجال الأمن.

الإدارة العامة لسجون المباحث :

يبرز في هذا الجناح ما يتم داخل سجون المباحث من إعادة تأهيل للنزلاء، وإبراز إبداعاتهم من خلال عرض عدد من اللوحات والأعمال الفنية والرسومات، حيث تصدرت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبرز الأعمال الفنية المعروضة، فضلًا عن إصدار نشرة دورية بمُسمى “إدارة الوقت”، والتي تهدف لإبراز مشاركات وأعمال النزلاء.

وفي الجناح يظهر هدية مقدمة من الفنان محمد عبده عبارة عن العود الشخصي، والذي قدمه كإهداء قبل عامين عندما زار سجن المباحث في ذهبان بجدة.

990 :

يهدف مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد (990)، إلى مد جسور الاتصال والتواصل بين رئاسة أمن الدولة والمباحث العامة على وجه الخصوص والمواطن والمقيم من خلال أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنيًّا أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

ويعرف المركز زوار الجناح بمهمات المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

شهداء الواجب :

يبرز في أكبر الأجنحة المشاركة بها المباحث العامة لوحة جدارية تحمل صورًا لبعض شهداء الواجب الذين استشهدوا خلال أدائهم مهام أمنية ضد الإرهاب والفئة الضالة، في لفتة وفاء اعتادتها أجهزة الدولة في كافة مناسباتها ومشاركتها في مختلف الفعاليات.

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