المجلس الصحي: 3 معلومات مهمة عن لقاحات كورونا

المواطن - الرياض

قدم المجلس الصحي السعودي 3 معلومات مهمة عن لقاحات كورونا، مؤكدًا أن اللقاح يحتوي على بكتيريا أو فيروسات ميتة، أو ضعيفة، بحيث لا تملك القدرة على إحداث المرض.

ولفت المجلس في إنفوجرافيك توعوي نشره على حسابه بموقع تويتر، إلى أن اللقاحات يتم إعطاؤها للشخص بحيث تحفز الجهاز المناعي في الجسم للتعرف عليها، كما أن الجسم ينتج أجسامًا مضادة تتعرف على الميكروب بشكل مبكر.

وتابع أن ذلك يجعل الجسم يقوم بمحاربة الميكروب إذا دخل مرة أخرى ويمنع حدوث المرض.

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

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