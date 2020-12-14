المجمع الانتخابي يثبت فوز بايدن في إلينوي ونيفادا ونيوهامشير وديلاوير

المواطن - متابعة

أثبت المجمع الانتخابي، اليوم الاثنين، فوز جو بايدن في إلينوي ونيفادا ونيوهامشير وديلاوير بـ 36 صوتًا، كما صوت لدونالد ترامب في إنديانا وأيوا ومسيسبي وأركنساس بـ56 صوتًا.

وفي تطور، منح المجمع الانتخابي أصوات ولاية جورجيا الـ16 إلى بايدن.

ويدلي أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي بأصواتهم، اليوم الاثنين، لاختيار رئيس الولايات المتحدة ونائبه، في اجتماع الهيئة الانتخابية بعواصم الولايات، بحسب ما ينص الدستور، لإضفاء صفة رسمية على فوز بايدن، الذي من المتوقع أن يحصل على 306 أصوات، مقابل 232 صوتًا للرئيس ترامب.

يلي ذلك اجتماع الكونجرس في 6 من الشهر المقبل، لفرز الأصوات والتصديق بشكل نهائي على اسم الرئيس المقبل ونائبه.

يُذكر أن المحكمة العليا الأميركية كانت قد رفضت دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس، وأيدها ترامب للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

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