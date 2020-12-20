المحكمة العليا تلغي صكاً لملكية أرض مساحتها 14 مليون متر 

المواطن - الرياض

قررت المحكمة العليا إبطال صك يخص عقاراً شرق المملكة على مساحة تبلغ نحو 14 مليون متر مربع.

وأوضحت المصادر، أن المحكمة العليا راجعت صك الملكية المملوك لإحدى الشركات بعد تلقيها طلباً من وزارة الإسكان.

وأضافت أن المحكمة ألغت الصك بعد رصد 9 ملاحظات عليه، وفقا لـ”عكاظ”.

ولفتت إلى أن إحدى الملاحظات كانت فقدان أصل التملك أو الضبط الخاص بالصك الذي صدر قبل 20 عاماً، حيث أكدت المحكمة في حكمها النهائي أن الأرض غير خالية من الشوائب والملكيات العامة وأنها ملك للدولة.

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