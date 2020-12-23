المخدرات وأضرارها.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بعموم المناطق

المواطن - الرياض

وجّه وزير الشؤون الإسلامية، د. عبداللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 10/ 5/ 1442هـ بعموم مناطق المملكة للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها، وحرمة تعاطيها.

كما يتضمن موضوع الخطبة “أهمية حفظ الناشئة منها، ووجوب الإبلاغ عن مروجيها، وذلك لما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد”.

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