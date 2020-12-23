المخدرات وأضرارها.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بعموم المناطق

المواطن - الرياض
وجّه وزير الشؤون الإسلامية، د. عبداللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 10/ 5/ 1442هـ بعموم مناطق المملكة للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها، وحرمة تعاطيها.
كما يتضمن موضوع الخطبة “أهمية حفظ الناشئة منها، ووجوب الإبلاغ عن مروجيها، وذلك لما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد”.
تعليق واحد
ابو ريان
ماشاء الله على الوزير هذا حقيقه رجل مجتهد الله يوفقه ويكثر من أمثاله فعلا الرجل المناسب بالمكان المناسب
ياليت يربطون التوظيف والترقيه العلاوات السنويه التعديل يعني
النقل الانتداب التمديد في الخدمه حتى المدارس تحليل عشوائي
لابد من تكثيف التوعيه باضرار المخدرات والدخان بأنواعه
واسال الله العلي العظيم ان يهديهم ويصلح كل من ضل الطريق السوي ويشفي كل مريض