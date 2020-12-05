المدني: لا تكن أنت الضحية القادمة لمخاطر السيول

المواطن - الرياض

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر السيول، مطالبة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر.

لا تكن أنت الضحيه القادمة لمخاطر السيول #الدفاع_المدني pic.twitter.com/ZnCOtNkUDD — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 5, 2020

ونشر الدفاع المدني تغريدة له عبر تويتر، بها مقطع توعوي للتحذير من مخاطر السيول، وقالت: “لا تكن أنت الضحية القادمة لمخاطر السيول”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل الجنوبية منها.

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