المرداسي: الاستعانة بالحكم السعودي بـ مباريات الهلال والنصر مجازفة !

المواطن - محمد سمعه

وصف ممدوح المرداسي ،الحكم الدولي السابق، الاستعانة بالحكم السعودي في مباريات الهلال والنصر كحكم ساحة بـ المجازفة، مضيفًا أن الأمر قد يكون مصدر ضغط في حال شارك في إدارة أي مباراة فيها الهلال أو النصر طرفًا.

الأفضل إبعاد الحكم السعودي عن مباريات الهلال والنصر:

وتحدث المرداسي لـ إذاعة يو إف إم قائلًا: “أرى أنه ستكون مجازفة كبيرة إذا تم الاستعانة بالحكم السعودي لإدارة أي مباراة الهلال أو النصر طرفًا فيها، ويجب أن يُدير الحكم السعودي المباريات الأقل ضغطًا التي تكون بعيدة عن صراع الصدارة”.

وأضاف المرداسي: “سيكون من الأفضل أيضًا تعيين الحكم السعودي، ليكون مساعدًا لحكم الفيديو الأجنبي، من أجل اكتساب الخبرات والتعلم منه، والخلل الأكبر الذي حدث من لجنة الحكام باتحاد القدم، هو عودة الحكم السعودي دون أن يكون مجهزًا”.

وكان أداء بعض الحكام السعوديين تعرض لانتقادات قوية، مثل الحكم شكري الحنفوش الذي أدار مباراة النصر والشباب بالجولة الـ3 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كذلك أبدى جمهور النصر قلقه من الحكم محمد الحربي، الذي أدار مباراة النصر والاتفاق بالجولة السابعة من عمر دوري المحترفين.

ترتيب الهلال والنصر في دوري المحترفين:

ويتواجد نادي الهلال بالمركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 19 نقطة، أما النصر فيحتل المركز الـ15 برصيد أربع نقاط.

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