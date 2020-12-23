المرور: الالتزام بالمسارات المحددة قلل فرص الحوادث.. شكرًا لتجاوبكم

المواطن - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق ساهم في انسيابية الحركة المرورية، وقلل فرص وقوع الحوادث.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “شكرًا لتجاوبكم.. الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق انعكس على انسيابية الحركة المرورية في محيط الإشارات المرورية ومداخل ومخارج الطرق”.

شكرًا لتجاوبكم

الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق انعكس على انسيابية الحركة المرورية في محيط الإشارات المرورية ومداخل ومخارج الطرق، مما ساهم في تقليل فرص وقوع الحوادث نتمى لكم السلامة دائماً #المرور_السعودي pic.twitter.com/8YbZHexVWK — المرور السعودي (@eMoroor) December 23, 2020

وأضافت الإدارة العامة للمرور: “أن ذلك ساهم في تقليل فرص وقوع الحوادث، نتمنى لكم السلامة دائمًا”.

حدود المسارات على الطرق:

يذكر أن المرور السعودي أعلن الأحد الماضي بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق.

وأوضح المرور، عبر حسابه بموقع تويتر، أن ذلك يشمل كلًّا من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والحدود الشمالية ومحافظة القريات.

مخالفات طمس اللوحات:

كما أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق الأحد تطبيق الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

ويأتي ذلك في إطار التوسع في استخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بين مدن ومناطق المملكة.

عقوبات ومخالفات:

وأوضح أمن الطرق أن نص نظام المرور ولائحته التنفيذية ينص على أن سير المركبات بلا لوحات أو طمس لوحات المركبة مخالفات غرامتها المالية من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال.

وتابع: لوحة المركبة هويتها، احرص على وجودها، وتأكد أن تكون واضحة ومقروءة.

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