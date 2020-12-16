المرور يضبط قائد مركبة متهورًا لم يلتزم بالمسافة القانونية

المواطن - الرياض

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع قائد مركبة شكا من مضايقات شخص متهور لم يلتزم المسافة القانونية.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/jYTokyzois pic.twitter.com/ocy85ha46i — المرور السعودي (@eMoroor) December 16, 2020

وقال قائد المركبة: إن الشخص الآخر كان يقود خلفه بشكل متهور ولم يترك المسافة القانونية أكثر من مرة.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط قائد المركبة، وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

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