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المرور يضبط قائد مركبة متهورًا لم يلتزم بالمسافة القانونية

المرور يضبط قائد مركبة متهورًا لم يلتزم بالمسافة القانونية

2020/12/16
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المرور يضبط قائد مركبة متهورًا لم يلتزم بالمسافة القانونية
المواطن - الرياض

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع قائد مركبة شكا من مضايقات شخص متهور لم يلتزم المسافة القانونية.

وقال قائد المركبة: إن الشخص الآخر كان يقود خلفه بشكل متهور ولم يترك المسافة القانونية أكثر من مرة.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط قائد المركبة، وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.


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