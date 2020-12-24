المرور يضبط 3114 مركبة توقفت بأماكن ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

أعلن المرور السعودي، اليوم الخميس، ضبط 3114 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها “تويتر”، إنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بجميع قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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