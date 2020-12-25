المريسل يثير غضب الهلال قبل كلاسيكو دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل غضب نادي الهلال وجماهيره، وذلك قبل ساعات من مواجهة نادي الاتحاد غدًا في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

عبدالعزيز المريسل : هناك ضغط قوي من إعلام الهلال على الحكم المحلي قبل مباراة الهلال والاتحاد .

سوالف رياضية … pic.twitter.com/19kl4SXm17 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 25, 2020

وتحدث المريسل في قناة 24 الرياضية اليوم الجمعة قائلًا: “إدارة فهد بن نافل تعرف جيدًا وبذكاء كيف تستغل الضغط الإعلامي على الحكم المحلي قبل مواجهة نادي الاتحاد، وجماهير الأزرق، تقول إن فريقها أكثر الأندية تعرضًا للأخطاء التحكيمية”.

المريسل يُثبت أن الهلال مستفيدًا من أخطاء التحكيم:

وأضاف المريسل: “لو نتذكر علي البليهي، مسك زياد الصحفي و(حضنه) وأعاقه عن تنفيذ اللعبة، ثم ارتدت بهجمة مرتدة، سجل منها الهلال هدفًا في شباك الاتحاد، انظروا إلى أصل اللعبة ستجدون أنها كانت مخالفة لمصلحة زياد الصحفي”.

التشكيل المتوقع للأزرق:

وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الهلال مكونًا من: “حبيب الوطيان، محمد البريك، محمد جحفلي، أمير كردي، جانج هيون سو، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، سيباستيان جيوفنكو، سالم الدوسري، بافيتيمبي جوميز”.

وستنطلق مباراة الأزرق ضد الاتحاد غدًا في تمام الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

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