المريسل يكشف ورطة وقع فيها سالم الدوسري

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل حول سالم الدوسري لاعب الهلال، وذلك بعد أن أشار إلى تورطه في الاحتكاك والاعتداء على علي الزقعان لاعب الفتح خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس الملك.

المريسل يتحدث عن واقعة اعتداء سالم الدوسري والزقعان

وقال المريسل مغردًا: ” في مباراة النصر والرائد، المخرج جاب ما حدث بين حمدالله والغنام بالتفصيل الممل، بـ مباراة الهلال والفتح ما ندري وش صار بعد الهدف الثاني بين سالم الدوسري والزقعان، يا ترى ماذا حدث يا القناة الرياضية السعودية، سؤال بريء نحتاج إجابة شافية له”.

أول قرار من النصر بعد واقعة حمدالله والغنام

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن أول قرار سيتخذه نادي النصر بعد احتكاك اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع زميله سلطان الغنام وذلك خلال مباراة الرائد في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب ما ذكرته الزميلة “الرياضية” فإن حسين عبدالغني المدير التنفيذي في النصر سيعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الكروي الأول وذلك تمهيدًا لتوقيع عقوبة إما مالية أو إدارية على اللاعب المغربي.

وكانت عدسات الكاميرا، عرضت لقطة اشتباك بالأيدي بين اللاعب المغربي والغنام، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والرائد.

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