المريسل يُطمئن جماهير النصر ويُغضب عشاق الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، رسائل طمأنينة لـ جماهير النصر بسبب وضع الفريق الكروي الأول الحالي، كما أغضب جماهير الهلال بعدما ألمح أن بطل آسيا 2019 مهدد بالحرمان من المشاركة الآسيوية لمدة موسمين.

وغرد الإعلامي الرياضي من خلال مجموعة من التغريدات قائلًا: “سأستهدف جماهير النصر المنطقية فقط، أما العاطفية فأنا متأكد من أنها ستعود لاحقًا”.

المريسل يقارن بين الأندية العالمية والهلال والنصر

وأضاف الإعلامي الرياضي: “سأحكي واقع بطل ووصيف الدوري السعودي والإسباني والإنجليزي والإيطالي بعد جائحة كورونا، فمثلًا ريال مدريد لعب 11 مباراة وخسر 13 نقطة من أصل 33، علمًا بأن مدربه لا يزال على رأس العمل، أما برشلونة الوصيف في الليجا لعب في الدوري 10 مباريات وخسر 13 نقطة من أصل 33 نقطة، وبرشلونة لم يفز فوزين متتاليين إلا في بداية الدوري فقط والآن بينه وبين منطقة الهبوط 3 نقاط”.

وتابع: “نتحدث عن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي فقد خسر 9 نقاط من أصل 30 وخسر مباراة أستون فيلا بسبعة أهداف، في آخر 6 مباريات عجز ليفربول عن تحقيق 3 انتصارات متتالية، وبالنسبة لـ مانشستر سيتي وصيفه فقد خسر 12 نقطة من أصل 30 وخسر مباراة من ليستر سيتي بخمس أهداف، وبالنسبة لـ يوفنتوس الإيطالي فاز بالدوري رغم خسارته لـ 10 نقاط من أصل 30، ولم يستطع حتى الآن تحقيق فوزين متتاليين، بعد أن لعب 10 جولات، وبالنسبة لوصيفه إنتر ميلان خسر 9 نقاط من أصل 30 نقطة، ولم يستطع تحقيق 3 انتصارات متتالية إلا في آخر 3 جولات”.

وأضاف المريسل: ” نأتي الآن لبطل الدوري السعودي الهلال، وهذا الفريق خسر نقطتين من أصل 18 نقطة، ولن أتحدث عن حظه القوي واستفادته من بعض الأخطاء التحكيمية، ولكن يأتي قائل ويقول لماذا لم يتأثر الهلال بسبب كورونا، الهلال دفع الضريبة في دوري أبطال آسيا 2020، بعدما اعتبره الاتحاد القاري منسحبًا من البطولة، واستمرار الهلال كان سيؤدي به لنتائج كارثية”.

وتابع: ” الفريق الأزرق مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري أبطال آسيا لمدة عامين في حال طُبقت اللوائح، لكن الاتحاد السعودي سيقف معه وهذا الأمل الكبير، والهلال مُنح راحة من التدريبات 10 أيام، وعادوا للتدريبات في 7 أكتوبر الماضي”.

وواصل المريسل: ” نأتي الآن إلى النصر وصيف الدوري السعودي والذي تعرض لأقوى الإصابات العضلية وفيروس كورونا ولا يزال يدفع ضريبتها مع بداية دوري الموسم الحالي، والنصر هو الفريق الوحيد الذي يلعب بلاعب أجنبي واحد بسبب إصابات كورونا وفي العام الماضي لم يدخل شباك النصر أي هدف بالجولات الستة الأولى وكانت الشباك نظيفة بينما هذا الموسم دخل شباكه 9 أهداف في 6 مباريات وهذا يؤكد عدم استقرار الحالة الفنية بسبب فيروس كورونا والإصابات العضلية”.

النصر سيعود أقوى

واختتم المريسل: ” بعد كل هذه الأرقام والوقائع، حتى مستوى أفضل أندية العالم في أفضل 3 دوريات بالعالم يتضح منها أن مشكلة النصر الأساسية هي الإصابات العضلية وفيروس كورونا، النصر سيعود وما حدث من إهدار للفرص في مباراة النصر، يدل على أن العالمي سيعود بقوة مستقبلًا”.

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