المسحل يُشارك في الاجتماع الـ30 للجمعية العمومية للآسيوي

المواطن - مروة نبيل

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل في الاجتماع الـ30 للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة.

المسحل يُشارك في اجتماع الآسيوي

كما شارك في الاجتماع الذي عُقد، اليوم الأربعاء، عبر تقنية فيديو الاتصال، بجانب المسحل، نائب رئيس الاتحاد السعودي، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي خالد الثبيتي، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، كما تمت المصادقة على طلب اتحاد جزر شمال ماريانا على الانضمام للاتحاد الآسيوي ليكون العضو رقم 47 في الاتحاد القاري.

رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ جزر شمال ماريانا

ومن جانبه، هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة اتحاد جزر شمال ماريانا، وقال “أنا واثق بأن اللعبة ستواصل التطور بقوة في ظل رئاسة رئيس اتحاد جزر شمال ماريانا جيري تان”.

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