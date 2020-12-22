المسند: الموجة الباردة تبلغ ذروتها يومي السبت والأحد

المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن تبلغ ذروة الموجة الباردة يومي السبت والأحد.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “هبوط ملموس وملحوظ في درجة الحرارة، في الشمال وشمال الوسط، وهذا يتزامن مع قولهم: “لا برد إلا بعد الانصراف”. أي انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وهذا يصادف اليوم”.

وأضاف عبدالله المسند: “ذروة الموجة الباردة ستكون يومي السبت والأحد، وقد تصل الصغرى إلى الصفر المئوي أقصى شمالي السعودية والله أعلم”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل و القصيم، الجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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